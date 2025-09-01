Habertürk
        Açıkhavada Postmodern Jukebox şenliği

        Açıkhavada Postmodern Jukebox şenliği

        Postmodern Jukebox, 15 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverleri caz, swing, soul ve doo-wop eşliğinde zamanda unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 01.09.2025 - 13:32
        Açıkhavada Postmodern Jukebox şenliği
        Milyonlarca hayran, 2 milyarı aşkın izlenme ve dinlenme, dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserler… Modern müzik tarihinin en büyük hitlerini geçmişin büyülü soundlarıyla buluşturan Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, yeniden Türkiye’ye geliyor. Enerjisi yüksek performansları, sürpriz konuk sanatçıları ve zamansız sahne şovlarıyla topluluk, müzikseverlere hem nostaljik hem de yepyeni bir deneyim yaşatacak.

        2011 yılında piyanist ve aranjör Scott Bradlee’nin projesi olarak başlayan Postmodern Jukebox, kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü. YouTube’da paylaştıkları retro düzenlemeler milyonlarca kez izlendi, sosyal medyada dev bir topluluk yarattı ve konserleri dünyanın dört bir yanında kapalı gişe izlendi. Topluluk; cazdan swinge, soulden doo-wop’a, 1920’lerden 1970’lere uzanan vintage tarzları günümüzün popüler şarkılarıyla harmanlayarak benzersiz bir sahne deneyimi sunuyor.

        Michael Jackson’dan Radiohead’e, Lady Gaga’dan Nirvana’ya; Britney Spears, The Strokes, Queen, Billie Eilish, Guns N’ Roses, Celine Dion ve daha nicelerinin unutulmaz şarkılarını farklı dönemlerin müzik kültürüyle yeniden yorumlayan grup, her konserinde izleyicilerini adeta bir zaman makinesine bindiriyor. Tap dance performansları, büyüleyici vokaller ve canlı caz enstrümanlarıyla hazırlanan şovlar, eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

        Türkiye’deki konser serisi 15 Eylül’de İstanbul’un en ikonik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak. Tarihi tiyatro sahnesinin etkileyici ambiyansı eşliğinde gerçekleşecek konser, İstanbul’un unutulmaz gecelerinden biri olmaya aday. Ardından topluluk, 16 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Ege’nin coşkulu enerjisiyle birleşerek izleyicilerine ikinci kez unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Bu konserler, sadece müzik değil; dönem ruhunu, sahne şıklığını ve yüksek enerjiyi bir arada sunan görkemli bir şov niteliğinde olacak. Postmodern Jukebox, sahneye çıktığı her yerde izleyicilerini hem dans ettiriyor hem de müzik tarihine nostaljik bir selam gönderiyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletlerine Biletinial, Biletix, Bubiler ve Passo üzerinden satışa çıktı.

