Parmak yedirtecek kadar lezzetli olan acı tatlı sos bağımlılık yapabilir. Damak zevkinize göre baharatını ayarlayabileceğiniz enfes bir sos tarifi.

Acı Tatlı Sos İçin Gereken Malzemeler:

5 chili biberi çekirdekleri çıkarılmış

3 diş sarımsak

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı su

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı su

1 tutam tuz

Acı Tatlı Sos Yapılışı:

Biberlerin saplarını kesin ve boyuna ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım.

Sarımsakları soyun, çekirdeklerini çıkardığınız biberleri irice 2-3 parçaya bölün.

Mutfak robotuna biberleri ve sarımsakları alıp çalıştıralım.

Biberler iri kalırsa içine 1 çay bardağı sirke ekleyip tekrar çalıştıralım.

Robotta çektiğiniz malzemeyi küçük bir sos tenceresine alalım.

Üzerine kalan sirke, su ve 2 çay bardağı şekeri ilave edelim.

Kısık ateşte karıştırarak, 10 dakika pişirelim.

Küçük bir kasede 2 tatlı kaşığı nişastayı 1 yemek kaşığı su ekleyelim.

Sostan da 1-2 yemek kaşığı ekleyerek, karıştıralım.

Açtığınız nişastayı sos tenceresine ilave edelim.

Topaklanmaması için bir yandan da karıştıralım.

1-2 dakika sonra kıvama gelen sosu kenara alalım.

Soyunca şişeye ya da kavanoza koyun.

Buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Nişastayı, 1-2 yemek kaşığı sosla açıp, topaklanmaması için sürekli karıştırarak ilave edin.