        Acı haber... Gamze Arıcı üniversite öğrencisiydi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Acı haber... Gamze üniversite öğrencisiydi!

        Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 13.10.2025 - 09:09
        Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde, dün saat: 16.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı.

        OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE AYRILDI

        DHA'daki habere göre kazada, otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        GAMZE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

