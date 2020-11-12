Çayın yanına iyi gidecek kurabiye çeşitlerinden acı biberli kurabiye tarifi vermek istiyorum. Kısa sürede hazırlanan ve evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bu acı biberli kurabiyeleri severek tüketeceksiniz.

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Acı Biberli Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

250 gram tereyağı

1 küçük bardağı sıvı yağ

4 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

2 paket kabartma tozu

1 yumurta

3 tatlı kaşığı acı pul biber

Acı Biberli Kurabiye Yapılışı:

Yoğurma kabının içerisine yukarıdaki tüm malzemeleri alın.

Alabildiğine kadar un ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Elinizle elips şekli verin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Susam ya da çörekotu serpin.

Çatalla hamurun üzerine çizikler atın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında, kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kullanacağınız tereyağı ya da margarinin oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekir.

Un eklerken azar azar ilave edin.

Hamur yumuşak olmalı.

Hepsini aynı gün içinde tüketemezseniz cam kavanozda bayatlamadan saklayabilirsiniz.

Daha acı olmasını isterseniz pul biber miktarını arttırabilirsiniz.