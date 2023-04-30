Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar’dan geldi.
Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.
AMIR DE SİFTAHI YAPTI
Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.
Kartal’ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig’de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.