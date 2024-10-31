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        Haberler Gündem 3. Sayfa Abisi çocuğunun yanında öldürdü! | Son dakika haberleri

        Abisi çocuğunun yanında öldürdü!

        İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir olay yaşandı. İlçede Harun Koçak adlı saldırgan, tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:02
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        Abisi çocuğunun yanında öldürdü!
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        Sultangazi'de Harun Koçak (35) evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak'ı (32) 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı.

        MERMİLER BAŞINA İSABET ETTİ

        Tartışma sonrası ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti.

        Koçak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

        "KAVGALARI HİÇ OLMAZDI"

        Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

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