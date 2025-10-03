Aberdeen: 2 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İskoçya temsilcisi Aberdeen'e konuk oldu.

Pittodrie'de oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 39'da Yehor Nazaryna, 54'te Lucas Ferreira ve 59. dakikada Pedrinho atarken, ev sahibinin gollerini ise 8'de penaltıdan Jesper Karlsson ve 69. dakikada Nicky Devlin kaydetti.

Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri, organizasyona üç puanla başladı. Aberdeen ise puansız kaldı. Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.