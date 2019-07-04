Sosyal medyada gündem olan Abel Hernandez'in hayatı ve biyografisini sizler için derledik. Ünlü golcünün şu sıralar hangi takıma gideceği merak konusu. Abel Hernandez hakkında detaylı bilgi haberimizde...

ABEL HERNANDEZ'İN BİYOGRAFİSİ

Abel Hernandez, futbol kariyerine ilk olarak 2000 yılında Penarol takımında başladı ve bir sezon burada oynadıktan sonra 2001 yılında Central Espanol’a transfer oldu. 5 sene boyunca buranın genç takımlarında görev aldı ve 2006-2007 sezonunda teknik ekip tarafından as takıma çıkartıldı. 2 sezon yer aldığı takımda çok fazla şans elde edemedi ve 30 maça çıkıp 9 gol attı.

2008 yılında ise sadece bir sezon forma giydiği Penarol’a geçiş yaparak 8 maçta forma giyip 3 gol attı. Sezon sonunda İtalya' ya yönelen Abel Hernandez, Palermo’ya transfer oldu ve 5 sezon içerisinde 111 maça çıkıp 31 gol attı. Uzun süre yer aldığı takımda başarılı bir performans sergiledi ve takımın değişilmez futbolcuları arasında gösterildi.

2014-2015 sezonunda ise bu sefer futbolun kalbi olan ülke İngiltere’ye yolunu çevirdi ve Hull City’e transfer oldu. Bu transfer 12 Milyon Euro’ya tamamlandı. İlk sezonunda 26 maça çıkıp 4 gol atma başarısı gösterdi. Sezon içerisinde gösterdiği performans ile takımda önemli bir oyuncu profiline sahip oldu ve 2015-2016 sezonuna da burada giriş yaptı.

Abel Hernandez’in Milli Takım Kariyeri

Abel Hernandez, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2008 yılında Uruguay U-20 takımında giydi ve burada genç takımlarda 11 maça çıkıp 9 gol attı. 2010 yılında ise Uruguay Milli Takımı’na davet edildi. 2010 yılından itibaren milli takımda 22 maça çıkıp 9 gol attı.

Abel Hernandez’in Başarıları

Uruguay

Copa America: 2011