Abe suikastı sonrası istifa

Ajansa 1986'da giren ve ekseriyetle suç soruşturmaları ile organize suçlarla mücadelede çalışan 59 yaşındaki Nakamura, son görevinde bir yıldır çalışıyordu.

Olayın sorumluluğunu üstleneceğini açıklayan Nakamura, "Elbette ki yeni kadrolarla yola devam etmek, işin doğasında var." dediği bildirdi.

Raporda VIP koruma dahil, operasyonların gözden geçirilmesi ile Keisatsuço ile yerel eyalet emniyetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Abe'nin, koruyucu parmaklıklarla çevrili bir alanda ve ayakta yaptığı konuşmanın öncesinde, arka tarafını kollayan yerel polis memuru, habersiz şekilde iç bölgeye girerek yüzünü izleyicilere döndüğü kaydedilmişti.

Eski Başbakan'ın yakınında Tokyo'ya bağlı bir, yerel emniyete bağlı birkaç polis memuru bulunuyordu. Memurlar, Abe'ye açılan ateş öncesi suikast zanlısına müdahale edememişti.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.