Abe suikastı sonrası istifa

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle "Japonya'nın en uzun süre Başbakanı" unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları sürüyor.
Keisatsuço Genel Müdürü Nakamura İtaru, "Ulusal Polis Ajansının yeni güvenlik gereklilikleri temelindeki tedbirleri istikrarlı uygulamayı planladığını" söyledi.
KABİNE TARAFINDAN ONAYLANMASI BEKLENİYOR
Olayın sorumluluğunu üstleneceğini açıklayan Nakamura, "Elbette ki yeni kadrolarla yola devam etmek, işin doğasında var." dediği bildirdi.
Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonuna istifasını veren Polis Şefi Nakamura'nın talebinin, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki kabine tarafından onaylanması bekleniyor.
Ajansa 1986'da giren ve ekseriyetle suç soruşturmaları ile organize suçlarla mücadelede çalışan 59 yaşındaki Nakamura, son görevinde bir yıldır çalışıyordu.
Öte yandan Nara Eyalet Polis Müdürü Onizuka Tomoaki de istifa edeceğini açıkladı.
ABE'NİN KORUNMASINDAKİ EKSİKLER
Keisatsuço'nun suikasta ilişkin olası güvenlik açıklarını soruşturduğu raporunda, Abe'nin arkadan da korunmasına yönelik kusurların saptandığına dikkat çekildi.
Olay yerinde yetersiz emir-komuta zinciri ve enformasyon paylaşımı yaşandığı kaydedilen raporda, polisin, suikast zanlısının Abe'ye yaklaştığını fark edemediği belirtildi.
Raporda VIP koruma dahil, operasyonların gözden geçirilmesi ile Keisatsuço ile yerel eyalet emniyetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.
YEREL POLİS HABERSİZ AYRILMIŞTI
Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.
Eski Başbakan'ın yakınında Tokyo'ya bağlı bir, yerel emniyete bağlı birkaç polis memuru bulunuyordu. Memurlar, Abe'ye açılan ateş öncesi suikast zanlısına müdahale edememişti.
Abe'nin, koruyucu parmaklıklarla çevrili bir alanda ve ayakta yaptığı konuşmanın öncesinde, arka tarafını kollayan yerel polis memuru, habersiz şekilde iç bölgeye girerek yüzünü izleyicilere döndüğü kaydedilmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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