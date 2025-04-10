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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdullah Kavukcu: Okan hoca, Mourinho'ya ders verdi - Galatasaray Haberleri

        Abdullah Kavukcu: Okan hoca, Mourinho'ya ders verdi

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor maçından önce açıklamalarda bulundu. Kavukcu, şampiyonlukla ilgili, "8 tane final maçımız var. 8 maçı aldığımızda puan farkını konuşmaya gerek yok. Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. 'Mourinho, Mourinho' dendi Okan hocamız gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:37
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        "Okan hoca, Mourinho'ya ders verdi"
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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu ve ligde kalan 8 maçın her birini final olarak gördüklerini belirtti.

        Samsunspor'u yenmeyi hedeflediklerini söyleyen ve takımın motivasyonunun tamamen bu maç üzerine odaklandığını vurgulayan Kavukcu, "8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı da final olarak düşünüyoruz. İnşallah Samsun'u yenip döneceğiz. Oyuncularımızın bütün motivasyonu bu. Hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz." dedi.

        "BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        Puan farkına takılmadıklarını belirten Kavukcu, "Biz puan farkına bakmıyoruz. Biz bütün maçlarımızı kazanmaya hedefiyle çıkıyoruz. Ama Galatasaray'la alakalı o kadar çok algı yapılıyor ki... Rakip takım, Galatasaray ile ilgili algıları iyi yönetiyor. Bir Bodrum FK maçı var. Hocası maçtan sonra 'Benim desteklediğim takım Fenerbahçe' diye açıklama yapıyor. Biz bu puan farklarına bakmıyoruz. Bizim şu anda 8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı kazanıp şampiyon olacağız."

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        "GALATASARAY'IN HAKLARINI YEDİRMEYİZ"

        Galatasaray'ın haklarını savunacaklarını, hiçbir şekilde haksızlığa izin vermeyeceklerini ve Okan Buruk'a yönelik yapılan saldırıya karşı çıktıklarını belirten Kavukcu, "Biz Galatasaray'ız, Galatasaray çıkar, sahada konuşur! Biz, hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını hiç kimseye yedirmeyiz. Kimse de yiyemez. Bizim hocamıza resmen saldırı oldu. Rakibimizin yancı muhabirleri bir algı yaptılar. O algıda sanki hocamızın bir suçu varmış gibi gösterdiler ve dünya basınında Mourinho ile ilgili çok daha farklı haberler çıktı. İnsanlar bunlara bakarsa gerçekleri görecek. Bir Türk futbolunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ortamı germemek için de fazla agresif olmuyoruz. Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını savunmadığımızı düşünmesin. Biz her masada varız. Her masada da Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunuruz! Biz bütün kurulan oyunların farkındayız!" ifadelerini kullandı.

        "HER ŞEYİ TAKİP EDİYORUZ KUŞKUNUZ OLMASIN"

        Abdullah Kavukcu, Galatasaray'a yönelik algıların yönetildiğini belirterek,"Düşünebiliyor musunuz? Bir tane takım var, hiç kırmızı görmemiş. Bir tane takım var penaltısı olmamış. Bir takım var ilk yarıda yenik, ikinci yarıda farklı şekilde galip geliyor. Biz bunları hiç algı olarak konuşmuyoruz. Geçen sene, bu sene çıkıp konuşuyorlardı. Kendi getirdikleri hakemler, yorumcular, örnek gösterdikleri Trio, Beşiktaş bir hakem getirdi, sarı kart dedi. Bunları biz söylemiyoruz zaten. Bütün kamuoyu, tüm futbol camiası bunu biliyor, görüyor. Ne kadar konuşursak konuşalım yapılanlar ortada. Her şeyi takip ediyoruz, kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

        "KİMSE GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

        Transfer hakkında sorulan soruya cevap veren Kavukcu, "Transfer ayrı bir şey. Bir defa şunu söyleyeyim. Galatasaray bugün geldiği finansal konum itibariyle büyün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. Kimse Galatasaray'ın önüne geçemez. Galatasaray'ın çok güzel projeleri var. Başkanımızın liderliğinde inanılmaz projeler geliştiriyoruz." dedi.

        "BAŞKANIMIZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

        "Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'nden çıkabilecek duruma geldi. Dünyada 5 tane, 10 tane kulüp varsa Galatasaray'ın ekonomik olarak özgür duruma geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde oynayacağız. Şampiyonluk kesinleşmeden transfer konuşmuyoruz. Hepsinin bir zamanı var. Adayı satarak birini almayı düşünmüyoruz. Bir bütçe var, bunu artırmak istiyoruz. Sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Başkanımızla gece gündüz çalışıyoruz."

        "OKAN HOCA GEREKEN DERSİ VERDİ"

        "Okan hocamızı yalnız bırakmıyoruz. Okan hocamızla inşallah 4 şampiyonluk göreceğiz. Benim tek ricam şu, tüm taraftarlarımız kenetlensin. 8 tane final maçımız var. 8 maçı aldığımızda puan farkını konuşmaya gerek yok. Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. 'Mourinho, Mourinho' dendi Okan hocamız gereken dersi verdi."

        "ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARIMIZA YETİŞTİRECEĞİZ"

        "Reklam alanlarımızı genişletiyoruz. Yakında tanıtacağız. Çok kısa bir zamanda şampiyonluk kutlamalarımıza bunları yetiştireceğiz. Başkanımız hiçbir yere gitmeden işin başında, her şeye hakim. Kimseye de hakkımızı yedirmeyi düşünmüyoruz."

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