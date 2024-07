Abdullah Avcı: Szalai transferi durdu

"ONUACHU'YU İSTİYORUZ"

"Onuachu ile görüştüm. Görüşme oldu. Saklamaya gerek yok. 3-4 gün önce konuştuk. Burada olmak istiyor. Kulüp de fedakarlık yapıyor. Oldu da olmaz da diyemiyorum. Gerçeklerin üzerinden gitmek lazım. Süreç devam ediyor. Biz kulüp olarak istiyoruz. Başkan çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız. Ben kendisiyle özel bir görüşme yaptım. Birçok oyuncuyla yaptık görüşmeleri. Trabzonspor, ekonomisiyle değil formasının büyüklüğüyle, inadıyla yarışacak. O bütçeleri, ödeyebilecek rakamları aşmadan devam etmek lazım. Onuachu süreci devam ediyor. Herkes olmasını istiyor ama sabırlı olmak gerekiyor.

Bazen oyuncuya yaklaşıyorsun. Akşam bitti diyorsun, sabah bozuluyor. Biz şu ana kadar çok iyi gittik. Bazen değişimler gerekebiliyor şehirlerde. Şu an itibarıyla 3 tane daha oyuncu. Her gün, her dakika çalışmamız devam ediyor. Stoper, orta saha ile ilgili çalışmalar var. Temaslı olduklarımız var. Daha erken bitebilirdi. Avrupa Şampiyonası var, kurun geldiği noktada kolay olmuyor. Kulübü de düşünmek zorundayız. Başkan inanılmaz fedakarlıklar yapıyor." dedi.