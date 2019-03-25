İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, spor odaklı reklam ajansı Sportsnet işbirliğiyle Türkiye'nin ilk spor odaklı eğitim programı "MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyonu"na ikinci kez ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, içerisinde FIFA kongresi, FIFA konseyi ve FIFA alt kurullarını barındıran bir modelden oluşan organizasyonda birebir spor yöneticiliği deneyimi yaşadı. İki gün boyunca kendi tecrübe ve eğilimlerine göre kurullarda yer alan öğrenciler, spor yöneticiliğinin kritik aşamalarına dair edindikleri teorik bilgileri, deneyimle birleştirerek pratiğe dökme imkanı buldu. İki gün süren organizasyonun ilk gününe katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu tarz organizasyonların farkındalık yaratmanın ötesine geçerek, geleceğin yöneticilerine stratejik düşünme, karar verme ve büyük resmi görme gibi futbolun ve sporun seyrini değiştirecek nitelikler kazandırdığını ifade etti.

CEM TINAZ: "AMACIMIZ ALGIYI DEĞİŞTİRMEK"

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cem Tınaz, projenin hayata geçmesinde aslan payının öğrencilere ait olduğunu vurgulayarak, "Amacımız spor yöneticiliğinin farklı açılarını, gerekliliklerini ve yaratacağı pozitif etkiyi gözler önüne sermek. Bizler, spor endüstrisinde karar verici mekanizmaların profesyonellere emanet edildiğinde, endüstrinin nasıl fark yaratır bir hale geldiğine dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve spor yöneticiliği algısını kökünden değiştirmek çabasındayız" dedi.

ABDULLAH AVCI: "DOĞRU YÖNETİM PROFESYONELLERLE MÜMKÜN"

Futbolda eğitim yaşının 6'ya kadar indiğini ve sadece bu sebep göz önüne alındığında bile spor yöneticiliğinin öneminin arttığını belirten Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Liderlik yetileri, sorumluluk bilinci, doğru zamanda doğru karar verme gibi nitelikler sporun kilit taşı haline geldi. Doğru projeyi tespit etmek, kaynak ve enerjiyi buna göre kullanmak ancak profesyonel yöneticilerin varlığıyla mümkün" diye konuştu.

Eskiden sporda tecrübenin problem çözmede yeterli olduğunu belirten Avcı, değişen düzene ayak uydurmanın yolunu ise şu ifadelerle anlattı; "Artık araştırma, analiz, yenilikleri takip etme ve farklı bilimleri sporu içine dahil etme gibi parametreler olmazsa olmaz konumda. Her spor kulübünde bu süreci sağlıklı şekilde yürüten bir profesyonele ihtiyaç var."

"KADININ OLDUĞU YERDE CİDDİYET VARDIR"

Abdullah Avcı, sporda yönetici olacak kişinin sporun içinden gelse de gelmese de gerekli eğitimleri almasının da şart olduğuna özellikle dikkati çekti. Avcı, "Avrupa'da başta Manchester City kulübü olmak üzere birçok kulübü yakından takip ediyoruz. Fizyoterapistlerinden başkanına kadar kulüpte görevli herkes gerekli eğitimlerin tamamından geçmiş durumda. Spor yöneticileriyle çalışmak, departmanları buna göre oluşturmak en sıradan kulübe bile basamak atlatmaya yetiyor. MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu gibi organizasyonlar farkındalık yaratmanın ötesine geçerek, geleceğin yöneticilerine stratejik düşünme, karar verme ve büyük resmi görme gibi futbolun ve sporun seyrini değiştirecek nitelikler kazandırıyor" dedi.

Sporda yönetici konumunda daha fazla kadın olması gerektiğine de değinen Avcı, mevcut yöneticilerin yalnızca yüzde 17'sinin kadın olduğunu belirterek, "Federasyon ve kulüp yapılarında kadınların artması gerekiyor. Çünkü kadınların olduğu yerde ciddiyet ve farkındalık vardır" diye konuştu.