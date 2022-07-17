Abdullah Avcı oyundan memnun

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Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kısa bir aradan sonra sezon hazırlıkları başladı. Biliyorsunuz 27 Haziran’da Trabzon’da başladık. Hem ön hazırlıklarımızı hem sağlık testlerimizi, ölçümlerimizi yaptık. Milli takım sürecinde olan hem ulusal oyuncularımız hem kendi milli takımımızda olan oyuncularımız parça parça kampa katıldılar. 30’a yakın antrenman yaptık ve şu ana kadar 2 tane hazırlık maçı oynadık." dedi.

Bu sene bütün materyalleri kullandıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Daha bilimin ve materyallerin içine girdiği şekilde çalışıyoruz. Özellikle sakatlanma risklerini daha aza indireceğimiz şekilde bütün planlamalarımızı hem performans hocaları üzerinden hem doktor üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar bununla ilgili çok olumlu gitti. Bir kere, her şeyden önce iyi oyun önemli ama takım olabilmek, grup enerjisi, beraber hareket edebilmek çok önemlidir. Son derece takımın içi uyumlu ve bir ahenk içinde gidiyor. Antrenmanların hızı ve temposu her geçen gün artıyor. 2 hazırlık maçı oynadık. Rakiplerimizin 5-6. hazırlık maçlarıydı bizim ise 2. hazırlık maçımız oldu. Bazı oyuncularla 45’er dakika bazıları ile 60, bugün 70-75’e çıktığımız oyuncular da oldu. İlk maç karışık bir oyundu. Bütün takımları karıştırarak yapmıştık ilk maçı. Ancak bugünkü maç oyun olarak beni son derece memnun etti."

Avcı, bu tür hazırlık maçlarında olumlu, olumsuz yanlarını görmek ve maç temposu ritmini yakalamak için yaptıklarını vurgulayarak, "Bugün çok olumlu mesajlar vardı. Çünkü 20 aydır beraberiz. Çok tekrarlarımız var takımın yüzde 70’i ile 80’i ile. Bu her seferinde biraz daha gelişiyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bugün oyundan memnunum bu bir gerçek. Şimdi 2-3 günlük bir izin var. Sonra Avusturya kampına başlayacağız ve iki hazırlık maçı yapacağız." şeklinde konuştu.

30 Temmuz'da Süper Kupa maçıyla sezona start vereceklerini de dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Kasım ayına kadar yoğun bir trafiğimiz var, nefes almayacağız belki. Onun için bu dönem Haziran 27’den bu zamana kadar olan dönem bizim için çok önemli. Sakatlanmadan, çalışarak, doğru hazırlık maçları oynayarak hazırlanacağız. Süper Kupa en yakın ulaşılabilir hedefimiz onu almak. Almak için sahanın içindeki gücümüzü ve oyun organizasyonu deneyerek, sonrasında lig maçlarına bakacağız. 16-17 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ilk ayağını oynayacağız. Kasım ayına kadar nefes almadan gideceğiz. Şu ana kadar oyuncuların bize geri bildirimleri iyi gidiyor. Bu bizi mutlu ediyor. Katılacak arkadaşlarımız var. Uğurcan geldi, o var, Trezeguet devam edecek. Cornelius bugün yeni başladı. Rekabet kalitesi yüksek olacak."

Avcı, 1-2 eksikliklerini gidererek yeni bir hikaye için yola çıkacaklarını anlatarak, "Geçen sene harika bir sezon geçirdik. Bütün şehir buna destek verdi. Onlar da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Apoleti taktık, tacı taktık. Tarihte yerini aldı ve bu dosya dünde kaldı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Bu hikayeye de taraftarların destek olacaklarını düşünüyorum. Onun için onların desteğine, bize gösterdikleri sabra her zaman ihtiyacımız var. İyi şeyler yapıyoruz, saygı görüyoruz. Trabzonspor taraftarının yaptığı güzellikleri de bütün dünya seyretti. Umarım tekrar nasip olur. Onun için yeni sezon hepimize hayırlı olsun." dedi.