Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı, karantina sonrası eşi Hülya Avcı ile birlikte tatile Bodrum'a gitti. Avcı, önceki gün eşi ile birlikte bir plajda objektiflere takıldı.

Güneşin keyfini çıkaran Abdullah Avcı, denize girmek yerine tüm günü şezlongda uzanarak geçirdi.