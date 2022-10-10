Bazı futbolculara maç bitmeden tepki gösteren taraftarlara sitemde bulunan deneyimli teknik adam, "Biz, geçen sene taraftarımızla beraber şampiyon olduk. Sitem değil bir ricada bulunacağım. Geçiş dönemindeyiz ve bu sancılı olacak. Maç içinde beni protesto edin. Oyuncuyu protesto ederek performansını yükseltemezsiniz. Maç bitsin protesto yapalım" dedi.

Takımın bu sezon sergilediği performansı eleştirenlerin de algı yaptığını ima eden Avcı, "Bugün biz çok kötüyüz ya (!). Lider oluyorduk kazansak. Sonuna kadar desteğini ver, kazanamazsak zaten ben de eleştireceğim. Dakika 80'de protesto olmaz, gelişimi tıkar" diye konuştu.

"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı aslında. Rakibe belki bir şey vermedik ama bize yakışacak oyunu oynayamadık. Baskının ya da kendilerinde hissetikleri baskı, 2-3 pasta topu kaybetmeleri... İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya gerek yok, bunlar ispatlanmış ve hepsi değerli oyuncular."

"OYUNCU KENDİNİ İSPATLAMAYACAK"

"İkinci yarı rakip yarı sahada oynandı. Daha baskılı bir oyun vardı. Fırsatlar da vardı. Ben yine ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi olmasına rağmen daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu bir kere oyun aklına sahip olacak. Kendini ispatlamayacak. İspatlamak için bir şeye soyunmayacak. Telaşa sahanın içinde neden oluyor.

Erken final pasları veya kısa orta yapman gereken yerde şut atman gibi, kapalıysa fırsatı başka yerde araman gibi. Bunları çalışan eden takımız. Fırsatlar vardı. Kazansak da bunu yine net bi şekilde söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazandığımız takdirde lider olacaktık."