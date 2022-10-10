Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde ise taraftarlar vardı.
Bazı futbolculara maç bitmeden tepki gösteren taraftarlara sitemde bulunan deneyimli teknik adam, "Biz, geçen sene taraftarımızla beraber şampiyon olduk. Sitem değil bir ricada bulunacağım. Geçiş dönemindeyiz ve bu sancılı olacak. Maç içinde beni protesto edin. Oyuncuyu protesto ederek performansını yükseltemezsiniz. Maç bitsin protesto yapalım" dedi.
"LİDER OLUYORDUK KAZANSAK"
Takımın bu sezon sergilediği performansı eleştirenlerin de algı yaptığını ima eden Avcı, "Bugün biz çok kötüyüz ya (!). Lider oluyorduk kazansak. Sonuna kadar desteğini ver, kazanamazsak zaten ben de eleştireceğim. Dakika 80'de protesto olmaz, gelişimi tıkar" diye konuştu.
Abdullah Avcı maçta ortaya koydukları performansla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:
"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı aslında. Rakibe belki bir şey vermedik ama bize yakışacak oyunu oynayamadık. Baskının ya da kendilerinde hissetikleri baskı, 2-3 pasta topu kaybetmeleri... İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya gerek yok, bunlar ispatlanmış ve hepsi değerli oyuncular."
"OYUNCU KENDİNİ İSPATLAMAYACAK"
"İkinci yarı rakip yarı sahada oynandı. Daha baskılı bir oyun vardı. Fırsatlar da vardı. Ben yine ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi olmasına rağmen daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu bir kere oyun aklına sahip olacak. Kendini ispatlamayacak. İspatlamak için bir şeye soyunmayacak. Telaşa sahanın içinde neden oluyor.
Erken final pasları veya kısa orta yapman gereken yerde şut atman gibi, kapalıysa fırsatı başka yerde araman gibi. Bunları çalışan eden takımız. Fırsatlar vardı. Kazansak da bunu yine net bi şekilde söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazandığımız takdirde lider olacaktık."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!