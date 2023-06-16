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Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'daki ilk maçında golle tanıştı!

A Milli Takım formasını ilk kez Letonya karşısında giyen Abdülkerim Bardakcı, milli formayla muhteşem bir siftah yaptı. Tecrübeli stoper, ay-yıldızlı takımda çıktığı ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Giriş: 16.06.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'daki ilk maçında golle tanıştı!
AA / HABERTURK.COM

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI!

Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı. Galatasaraylı yıldız stoper, milli formayla çıktığı ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sahneye çıkan başarılı futbolcu, kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp ay-yıldızlı forma altında ilk golünü kaydetti.

ARDA VE UMUT İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ise ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

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