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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı!

        Kariyerini Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sürdüren Abdülkadir Ömür, geriye dönebilse Manchester City'e gitmek için dönemin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalvaracağını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:11
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        Abdülkadir Ömür'den Man. City itirafı!
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        Trabzonspor altyapısından yetişip A Milli Takım'a kadar yükselen ve şu an Çaykur Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        "AHMET AĞAOĞLU'NA YALVARIRDIM"

        Geçmişe dair pişmanlığını dile getiren Ömür, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Manchester City'den gelen transfer teklifini hatırlatarak, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti." dedi.

        "ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM AMA..."

        Trabzonspor'da önemli başarılara imza attığını vurgulayan genç futbolcu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı." ifadelerini kullandı.

        "CHAMPIONSHIP, BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE"

        İngiltere'de geçirdiği döneme de değinen Abdülkadir Ömür, Championship'in beklediğinden çok daha zorlu bir lig olduğunu söyledi. Ömür, konuyla ilgili "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig." açıklamasında bulundu.

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