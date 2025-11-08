el-Burhan'dan Faşir'i terk etmek zorunda kalanlara ziyaret

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 26 Ekim'de Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i ele geçirmesinin ardından Kuzey eyaletinin ed-Debbe kentine sığınan yerinden edilmiş kişileri ziyaret etti.

Egemenlik Konseyi tarafından paylaşılan görüntülerde, Burhan'ın Debbe kentindeki Faşirli yerinden edilmiş kişilerin barınma merkezlerini gezdiği ve onlarla bir araya geldiği görüldü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre, Burhan, Debbe’deki barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilere sunulan hizmetlerin seviyesine ilişkin bilgi aldı.

Burhan, devletin yerinden edilmiş kişilerin sorunlarının çözümüne ve onlara insanca bir yaşam sağlanmasına önem verdiğini vurguladı.

"Hükümet, yerinden edilmiş kişilerin meselesini öncelikleri arasında en üst sıraya koymuştur.” ifadesini kullanan Burhan, ilgili tüm devlet kurumlarına “yerinden edilmiş kişilere temel hizmetlerin sağlanması ve normal yaşamlarını sürdürmelerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması” talimatını verdi.

Burhan, Faşir’de "terörist milisler" olarak nitelendirdiği HDK tarafından yerinden edilmiş kişilerin maruz kaldığı acılara ve ihlallere değinerek, Sudan toplumunda yaygın olan dayanışma ruhunu övdü.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi. Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.