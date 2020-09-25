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Abdomen Tanımı:

Abdomen kelimesini anlamı; vücudun karın bölümü, göğüs ile kalça arasında olan vücuttaki orta alandır. Omurgalılarda; göğüs boşluğunun göğüs kafesinden pelvik kuşağa, sindirim organlarını, vb. içeren kısmı; göbek. Göğüs ve pelvis arasındaki gövde bölgesi olarak tanımlanır.

Abdomen Örnek Anlatımı:

Abdomen, vücudun toraks ve pelvis arasında kalan ve insanlarda ve diğer memelilerdeki mide, bağırsakları, karaciğeri, dalağı ve pankreası kaplayan kısmı. Ayrıca göbek denerek de ifade edilir.

Göbek veya toraks ve pelvis arasındaki vücudun o kısmı, sırt bölgesi değil. Periton ile kaplı ve iç organını içeren göbeğin boşluğu, insanlarda genellikle diyafram ve pelvisin başlaması arasındaki bölümü ile sınırlıdır, geri kalanına pelvik kavite denir.

Vücudun toraks ve pelvis arasında kalan ve insanlarda ve diğer memelilerdeki mide, bağırsakları, karaciğeri, dalağı ve pankreası kaplayan kısmına abdomen denir. Bu anlamda da göbek denir.

Abdomen Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bunu takiben, mide duvarının ve abdomen bölgesinin görünür bir şekilde salınması gerekir.

Abdomen, tergitler temel olarak üçüncü segmentten bantlanmış, bantlar kremsi soluk, aksi halde koyu kahverengidir.