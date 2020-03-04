AA

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Dış Askeri Satış kapsamında 2,4 milyar dolar değerinde 8 KC-46 tipi tanker uçağının satışına onay verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtildi.

Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise Fas’a 239 milyon dolar değerinde 25 adet “HERCULES” olarak bilinen M88-A tipi askeri iş makinesinin satışına onay verildiği kaydedildi.

Satış sürecinin tamamlanması için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.