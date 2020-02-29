ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.