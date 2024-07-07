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        Haberler Dünya Amerika ABD’de partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı | Dış Haberler

        ABD’de partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

        ABD'nin Michigan eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:44
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        ABD'de partiye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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        ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentinde gece saatlerinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

        Detroit Emniyet Müdürü Ricardo Moore, "Sorun bu silahlı saldırıların normalleşmesi. 1 Ocak'ta suçların azaldığını söyleyecek ve sonra her şeye yeniden başlayacağız” dedi.

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