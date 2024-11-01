ABD'de el konulan sincap 'Peanut' için imza kampanyası

DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.