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ABD, YPG/PKK terör örgütü ile Suriye'deki ortak devriyelerini azalttı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriye sayısını azalttık" açıklamasını yaptı. Pentagon, Türkiye'nin olası kara harekatından endişelendiklerini de bildirirken, ABD Savunma Bakanı'nın yakın bir süre içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşeceğini duyurdu.

Giriş: 29.11.2022 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, YPG/PKK terör örgütü ile Suriye'deki ortak devriyelerini azalttı
Pentagon'dan kritik 'Türkiye' açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Ancak SDG'nin devriyelerini azaltması nedeniyle sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

Fotoğraf: Associated Press

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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