        ABD yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Chicago'ya Ulusal Muhafız konuşlandırılmasına onay talep etti

        ABD yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Chicago'ya Ulusal Muhafız konuşlandırılmasına onay talep etti

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'ye başvurarak, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılmasına izin verilmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:58
        Trump Chicago'ya ulusal muhafız göndermek istiyor
        Federal yargıcın Illinois'a Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılmasını 2 haftalığına ertelemesinin ardından ABD yönetimi konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

        Yüksek Mahkeme'den Chicago'ya birliklerin konuşlandırılmasına izin talep eden yönetim, alt mahkeme kararının "başkanın yetkisine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini ve federal personeli gereksiz yere tehlikeye attığını" savundu.

        ABD'de federal yargıç 10 Ekim'de, Başkan Donald Trump yönetiminin Illinois'a Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma kararının 2 haftalığına engellendiğini bildirmişti.

        Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

        Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

        Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

        ABD yönetimi 4 Ekim'de, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirirken, 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

        Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken, yasal süreç devam ediyor.

