MHP lideri Bahçeli: "ABD yanaşmalarına baksın!"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"na katıldı.

Yurt eylemlerinin bir bahane olduğunu belirten ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara dikkat çeken Bahçeli, olaylara karışanların terör örgütlerinin uzantıları olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Ülkü Ocakları'nı terör ile ilişkilendirmesine de tepki gösteren Bahçeli, "ABD eğer bir terör örgütü arıyorsa, dönüp Suriye'deki yanaşmalarına baksın. ABD, kendi ülkesinde vatan hainlerini yok ediyor. Başka ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahraman ilan ediyor. ABD'ye göre PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ kahramandır. Ülkü Ocakları'nın ise kahraman ilan edilmemesi bizlere mutluluk vermektedir. Ülkü Ocakları Türk Milleti'nin kahramanıdır" dedi.