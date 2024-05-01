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        Haberler Dünya ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor

        ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor

        ABD basınında çıkan habere göre, ABD yönetimi ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:31
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        ABD Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor
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        ABD yönetiminin, ABD ile bağlantısı bulunan Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planladığı bildirildi.

        CBS News resmi haber sitesinde yer alan haberde, federal belgelerdeki bilgilere yer verilerek, ABD kurumlarındaki üst düzey yetkililerin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlerin ABD'ye yerleştirilmesine ilişkin farklı seçenekleri görüştüğü belirtildi.

        Haberde, ABD vatandaşı veya ülkede oturumu olan bir yakını bulunan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

        ABD'de yakını bulunan Filistinlilere yönelik olan bu uygulamanın, savaşta zarar gören Gazze'den çıkanlara "güvenli bir liman" imkanı sunmasının planlandığı aktarıldı.

        Gazze'den Mısır'a kaçmayı başarabilenlere ABD Mülteci Kabul Programı çerçevesinde mülteci statüsü verileceği belirtildi.

        Haberde, ABD'li yakını bulunan Filistinlerin Gazze'den çıkmasına da yardımcı olunabileceğine vurgu yapılırken, bunun için Mısır ile işbirliği yapılacağı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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