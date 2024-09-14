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        Haberler Dünya ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de sözde seçim çağrılarını desteklemediğini yineledi | Dış Haberler

        ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de sözde seçim çağrılarını desteklemediğini yineledi

        ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda işgal ettiği bölgelerde sözde seçim planına karşı olduğunu yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:13
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        ABD, PKK/YPG'nin sözde seçim çağrısını desteklemiyor
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, kuzey ve doğu bölgeler dahil Suriye'de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

        Miller, bu nedenle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde düzenlemeyi planladığı sözde seçim çağrısını bir kez daha "desteklemediklerini" bildirdi.

        ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de yapılacak tüm seçimlerin "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini" ifade eden Miller, "Bu tür seçimler için koşullar şu anda kuzeyi ve doğusu da dahil olmak üzere Suriye'de karşılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        PKK/YPG'NİN SÖZDE SEÇİM ÇALIŞMALARI

        Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde haziran ayı için sözde yerel seçim tertiplediğini duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

        Terör örgütü PKK/YPG, bunun üzerine haziran ayındaki sözde seçim planını iptal ederek, önce ağustos ve daha sonra da eylül ayına ertelemişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, sözde seçimlere ilişkin mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda (YPG/PKK tarafından) yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik." demişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Suriye
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