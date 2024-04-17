ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, şubatta kabul edilen ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın, "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamadığı" iddiasıyla görevinden azlini öngören azil maddelerini dün resmen Senato'ya gönderdi. Demokratların kontrolündeki Senato'nun Mayorkas'ın yargılamasını en kısa ve hızlı şekilde tamamlaması ve Bakanı aklaması bekleniyor
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderirken, Demokratların kontrolündeki Senato'nun Mayorkas'ın yargılamasını en kısa ve hızlı şekilde tamamlaması ve Bakanı aklaması bekleniyor.
ABD Temsilciler Meclisi, şubatta kabul edilen ve İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın, "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamadığı" iddiasıyla görevinden azlini öngören azil maddelerini dün resmen Senato'ya gönderdi.
İlgili yasaya göre, azil maddelerini alan Senato'nun en kısa zamanda bir mahkeme olarak toplanması ve senatörlerin yemin ederek yargılamayı gerçekleştirmesi gerekiyor.
CUMHURİYETÇİLER KAPSAMLI, DEMORKATLAR HIZLI BİR OTURUM İSTİYOR
Senato'da 51-49 üstünlüğü bulunan Demokratlar, Mayorkas'ın aleyhinde kabul edilen azil maddelerinin "Cumhuriyetçilerin siyasi intikam çabası" olduğunu dile getirirken, Bakan'ın Senato'daki yargılama işlemlerinin kısa ve hızlı şekilde gerçekleşeceğine ve aklanacağına işaret ediyor.
Cumhuriyetçi senatörler ise Mayorkas'ın güney sınırının güvenliğini ihlal ettiğine yönelik iddiaların ciddi olduğunu ve "ulusal güvenlik meselesi" olan bu konuda kapsamlı bir yargılama oturumunun yapılması gerektiğini savunuyor.
150 yılın ardından ABD'de ilk kez bir kabine üyesi azil istemiyle suçlanırken, Senato'da da ilk kez bu yönde bir yargılama yapılacak ve sonucunda Mayorkas'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin oylama yapılacak.
OTURUM ÇARŞAMBA YAPILABİLİR
Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Demokrat senatörler, çarşamba günü Senato'nun yemin ederek hızlı şekilde yargılama oturumunu gerçekleştirebileceğini belirtti.
Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da, Mayorkas aleyhindeki maddelerin Genel Kurul'da okunması ve ilgili diğer prosedürlerin yapılmasının ardından kapsamlı bir yargılama sürecine girilmeden maddelerin oylanıp reddedilmesi bekleniyor.
Senato'da Mayorkas'ın yargılama sonucunda suçlu bulunup görevinden alınabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun "evet" oyu kullanması gerekiyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, biri 2019'da Ukrayna ile ilişkiler konusunda, diğeri 2021'de Kongre baskını konusunda 2 kez Temsilciler Meclisi'nde azil istemiyle suçlanmış, her iki konuda da Senato'daki yargılamalarda aklanmıştı.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.