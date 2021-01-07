Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Demokratlar Trmup'ın azli için çalışıyor. Hemen Başkanlıktan ayrılması sağlanmalı. Pence'ninhızla karar vermesi lazım. Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır.

Ayrıntılar geliyor...