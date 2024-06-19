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        Haberler Dünya ABD, Tayvan'a insansız hava araçları dahil 360 milyon dolarlık yeni silah satışını onayladı | Dış Haberler

        ABD, Tayvan'a insansız hava araçları dahil 360 milyon dolarlık yeni silah satışını onayladı

        ABD yönetiminin, Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onayladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:53
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        ABD'den Tayvan'a silah satışı
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        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Tayvan'a yönelik silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladı.

        Söz konusu satış, savaş başlıklı 291 adet "Altius-600M" kamikaze dron sistemi, "uzun menzilli gezici mühimmat" olarak bilinen 720 adet "Switchblade"i de içeriyor.

        Silah satışının onaylanması, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.

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        TAYVAN'DAN ABD'YE TEŞEKKÜR

        Tayvan lideri Lai Ching-te, başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'a yapılan son silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.

        Lai, bu tür gelişmelerin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Gelecekte, ister askeri alımlar yoluyla ister kendi çabalarımızla olsun Tayvan'ın ulusal savunma gücünü güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

        Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Tayvan
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