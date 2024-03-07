ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimlerinde adaylar kim, belli oldu mu?
ABD seçimleri için geri sayım başladı. 'Süper Salı' yenilgisinin ardından Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Nikki Haley, başkanlık ön seçim yarışından çekildi. Ağırlıklı olarak iç politikanın tartışıldığı ve adayların birbirlerine sert eleştirilerde bulunduğu ABD başkanlık seçimleri sürecinde yaşanan bu sıcak gündem, "ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ABD seçimleri adaylar kim?" sorusunun merak edilmesine sebep oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…
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ABD seçimleri 2024 yılında dünya basının gündeminde yer alıyor. Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor. ABD'de 60. başkanlık seçimleri için adaylar merak konusu olurken Cumhuriyetçi Parti’nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. Peki ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimlerinde adaylar kim, belli oldu mu?
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ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ABD seçimleri herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Böylelikle ABD 60. Başkanlık seçimleri gerçekleşmiş olacak.
ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, ön seçim süreci "Süper Salı" denilen ve 15 eyalet ile bir bağlı bölgede gerçekleştirilen seçimlerle devam etti.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti’nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.
77 yaşındaki Trump, 2020'deki seçim kampanyasından farklı olarak seçmenleri gerçek anlamda hedefleyen çok sayıda politika planı hazırladı.
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Diğer Cumhuriyetçi başkan aday adayları ise 77 yaşındaki Trump için "fazla yaşlı", "başkanlığa uygun değil" ve "yarıştaki en büyük engel" değerlendirmelerini yapıyor.
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