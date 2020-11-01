Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi..
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.
ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.
ABD SEÇİM ANKETİ NE DİYOR?
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.
ABD BAŞKANLARI LİSTESİ
1: George Washington
Parti: Partisiz 30 Nisan 1789 -4 Mart 1797
2: John Adams
Parti: Federalist 4 Mart 1797 – 4 Mart 1801
3: Thomas Jefferson
Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1801 – 4 Mart 1809
4: James Madison
Parti: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1809 – 4 Mart 1817 yasi hareketin liderlerinden biri oldu.
5: James Monroe
Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1809 – 4 Mart 1817
6: John Quincy Adams
Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1825 – 4 Mart 1829
7: Andrew Jackson
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1829 – 4 Mart 1837
8: Martin Van Buren
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1837 –4 Mart 1841
9: William H. Harrison
Partisi: Whig 4 Mart 1841 – 4 Nisan 1841 (Görevdeyken öldü)
10: John Tyler
Partisi: Whig 4 Nisan 1841 – 4 Mart 1845
11: James K. Polk
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1845 – 4 Mart 1849
12: Zachary Taylor
Partisi: Whig 4 Mart 1849 – 9 Temmuz 1850
13: Millard Fillmore
Partisi: Whig 9 Temmuz 1850 – 4 Mart 1853
14: Franklin Pierce
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1853 – 4 Mart 1857
15: James Buchanan
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1857 – 4 Mart 1861
16: Abraham Lincoln
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1861 – 15 Nisan 1865
17: Andrew Johnson
Partisi: Demokrat Parti 15 Nisan 1865– 4 Mart 1869
18: Ulysses S. Grant
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1869 – 4 Mart 1877
19: Rutherford B. Hayes
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1877 – 4 Mart 1881
20: James A. Garfield
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1881 – 19 Eylül 1881
21: Chester A. Arthur
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 19 Eylül 1881–4 Mart 1885
22: Grover Cleveland
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1885 –4 Mart 1889
23: Benjamin Harrison
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1889 – 4 Mart 1893
24: Grover Cleveland
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1893–4 Mart 1897
25: William McKinley
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1897–14 Eylül 1901
26: Theodore Roosevelt
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 14 Eylül 1901–4 Mart 1909
27: William Howard Taft
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1909–4 Mart 1913
28: Woodrow Wilson
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1913–4 Mart 1921
29: Warren G. Harding
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1921–2 Ağustos 1923
30: Calvin Coolidge
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 2 Ağustos 1923–4 Mart 1929
31:Herbert C. Hoover
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1929 – 4 Mart 1933
32: Franklin D. Roosevelt
Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1933–12 Nisan 1945
33: Harry S. Truman
Partisi: Demokrat Parti 12 Nisan 1945 – 20 Ocak 1953
34: Dwight D. Eisenhower
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1953–20 Ocak 1961
35:John F. Kennedy
Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1961–22 Kasım 1963
36: Lyndon B. Johnson
Partisi: Demokrat Parti 22 Kasım 1963–20 Ocak 1969
37: Richard Nixon
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1969 –9 Ağustos 1974
38: Gerald Ford
Partisi Cumhuriyetçi Parti 9 Ağustos 1974 – 20 Ocak 1977
39: Jimmy Carter
Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1977–20 Ocak 1981
40: Ronald Reagan
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1981–20 Ocak 1989
41: George H. W. Bush
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1989 –20 Ocak 1993
42: Bill Clinton
Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1993 –20 Ocak 2001
43:George W. Bush
Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 2001–20 Ocak 2009
44: Barack Obama
Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 2009– 20 Ocak 2017'de devretti
45: Donald Trump 20 Ocak 2017....
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