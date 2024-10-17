ABD'li Bakanlar Blinken ve Austin'den telefon diplomasisi
Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğüne dair iddialar ABD diplomasisinde hareketliğe yol açtı...
Giriş: 17.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:35
ABD medyası Dışişleri Bakanı Blinken, Katar Başbakanı El Sani ile telefonda görüştüğünü duyururken Sinwar'ın öldürülmesi ve rehine anlaşması müzakereleri ele alındığını bildirdi. Öte yandan Reuters de ABD Savunma Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü belirtti
Ayrıntılar gelecek...
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