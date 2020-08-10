ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Tayvan’a "güçlü destek" mesajı

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Azar, yaklaşık 40 yılın ardından Tayvan’a üst düzey resmi ziyaret düzenleyen ABD’li ilk üst düzey diplomat alarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile başkent Taipei’de görüştü.
Tayvan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda başarısını "açık ve şeffaf" ifadeleriyle öven Azar, "ABD Başkanı (Donald) Trump’ın güçlü destek ve dostluk mesajını Tayvan’a iletmek üzere burada bulunmak gerçek bir onurdur." ifadesini kullandı.
Azar, ABD’nin Tayvan ile ilişkilerini güçlendirmek için bir yasa çıkardığını anımsatarak, 2018'de ise Tayvan Amerikan Enstitüsü (AIT) binasını hizmete açtıklarını ve bu adımların Tayvan-ABD dostluğunu pekiştirdiğini belirtti.
Sağlık Bakanı, Tsai ile görüşmesinin hem Tayvan’ın salgınla mücadelesindeki başarıyı hem de Tayvan’ın sağlık tehditlerinin tespiti, önlenmesi ve bu tehditlere cevap verilmesi konusunda ABD ile iş birliğinin önemi vurgulama anlamı taşıdığını kaydetti.
- "İkili temaslarda daha fazla atılımlar olacağına inanıyorum"
Tayvan lideri Tsai ise ABD’ye, Tayvan’a desteğinden ötürü minnettar olduklarını belirterek, "İki tarafın iş birliği ve çabaları altında yalnızca salgınla mücadelede değil ayrıca diğer alanlarda ve ikili temaslarda daha fazla atılımlar olacağına inanıyorum." dedi.
Tayvan’a dün ulaşan Azar, ziyareti çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak.
- Çin, Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 6 Ağustos’ta başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını kaydederek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırmıştı.
Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullanmıştı.
Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye onlarca yıl sonra en üst düzey resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
- Tayvan'ın statüsü
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!