ABD polisi şimdi de 13 yaşında otistik bir çocuğu vurdu!

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Son günlerde polis şiddeti haberleriyle gündemden düşmeyen ABD polisi, şimdi de Salt Lake City kentinde 13 yaşındaki otistik bir çocuğu vurdu.

Linden Cameron isimli çocuğun omzundan, ayak bileklerinden, bağırsağından ve idrar kesesinden vurulduğu açıklandı.

İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuğun annesi Golda Barton son 1 yılda ilk kez işe gitmek için evden çıkacağı sırada Asperger Sendromu bulunan oğlu Linden kriz geçirdi. Durumu sakinleştirmesi için polis ekiplerini çağıran anne Barton, "Onlara silahsız olduğunu, sadece sinirlendiğini ve çığlık atarak bağırmaya başladığını söyledim. O bir çocuk, sadece ilgi çekmeye çalışıyordu. Durumu nasıl idare edeceğini bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Anne Barton polislerin tutumuyla ilgili olarak, "Sadece gelip, olabilecek en az şekilde güç kullanarak durumu sakinleştirmeleri gerekiyordu" şeklinde konuşurken, bunun yerine iki polis memurunun ön kapıdan girdikten sonra çocuğuna yere yatması için bağırdığını ardından ateş açtıklarını söyledi.

Anne Barton, "O küçük bir çocuk. Neden sadece ona müdahale etmediler? O bir bebek ve akli sorunların var." şeklinde konuştu.

Salt Lake City polisi ilk olarak akli dengesi bozuk bir çocuğun silahla etraftakileri tehdit ettiğini düşündüklerini ancak olay yerinde herhangi bir silah bulamadıklarını duyurdu.