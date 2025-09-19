ABD, Pasifik'te 34 ton kokain ele geçirdi

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sahil güvenlik polisleri tarafından Pasifik Okyanusu'nda yürütülen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 34 tondan fazla kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın "kartelin çöküşü" ifadesiyle nitelediği operasyonun, devam eden Pasifik Engereği Harekatı kapsamında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu, ana vatanı koruma, narko-terörizme karşı koyma ve ABD'ye yasa dışı uyuşturucu üretip satmayı amaçlayan uluslararası suç örgütlerini ve kartelleri engelleme çabalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM advertisement1

Bakanlığın paylaştığı video kaydında, ABD sahil güvenlik polisine ait botun, okyanusta, açık deniz koşulları için özel üretilen mavi bir tekneye yanaşarak içindeki en az 3 kişiyi teslim aldığı görüldü.

60 KİŞİYE GÖZALTI

AA'nın ABD medyasından aktardığı habere göre; söz konusu operasyonda yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı bilgileri paylaşıldı.

ABD'li yetkililer daha önce, aynı operasyon kapsamında, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu tekneleri havadan hedef aldığı görüntüleri paylaşmış, bu görüntüler, ABD'nin "yargısız infaz" yaptığı eleştirilerine neden olmuştu.

Teknelere havadan ateş açılması konusu, gazeteciler tarafından Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sorulmuştu. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.