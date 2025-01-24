ABD pasaportlarında değişiklik

Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı pasaportlarda değişikliğe gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu" belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

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“KADIN" VE "ERKEK" SEÇENEKLERİ DIŞINDAKİ "X" SEÇENEĞİNİ KALDIRILIYOR

Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldırıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.