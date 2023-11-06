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        Haberler Dünya ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

        ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ohio sınıfı nükleer denizaltısının Orta Doğu'ya gönderildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:31
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        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
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        ABD Donanması, Ohio sınıfı nükleer denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X'ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'ya gönderilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu.

        Paylaşımda, "5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı." ifadesine yer verildi.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle düzenlediği kapsamlı saldırıdan bu yana ABD bölgeye iki uçak gemisi gönderdi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD
        #nükleer denizaltı
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