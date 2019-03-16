ABD Hava Kuvvetleri’ne ait, kıtalar arası uçuş menziline ve nükleer silah taşıma yeteneğine sahip olan Boeing B-52H Stratofortress stratejek bombardıman uçağı ABD ile Rusya'yı yine karşı karşıya getirdi. Plane Radar'ın verilerine göre uçak, Polonya üzerinden Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması'nın Baltık Filosu'na ait üssün bombardımanını simüle etti. Bombardıman uçağının yaklaşık 8 bin metre yükseklikte uçtuğu belirtildi.

ABD, İHA İLE KARADENİZİ GÖZLEMLEDİ

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Plane Radar aynı zamanda, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop Grumman RQ-4B-40 Global stratejik keşif insansız hava aracının da Rusya'nın Karadeniz kıyısını gözlemlediği verisini sundu.

"UÇAĞININ ALICI VERİCİ CİHAZI AÇIKTI"

Boeing B-52H Stratofortress'in Rus sınırlarına yaklaştığı haberini değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, ABD uçağının açık alıcı verici cihazıyla Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde uçuş yaptığını kaydetti. Bombardıman uçağının Rus sınırına en fazla 150 km yaklaştığı ifade edilirken Boeing B-52H'in, Rus hava savunma sistemleri tarafından takibe alınır alınmaz geri döndüğü bildirildi.