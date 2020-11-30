Trump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, köpeği ile oynarken ayağını burktuğunun açıklamasının üzerine ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Başkan Trump, Twitter hesabından Biden'ın haberini alıntıladığı paylaşımına "Geçmiş olsun!" yorumunu ekledi.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.
Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Joe Biden'ın sağ ayağında bir burkulma yaşadığını, ilk röntgenlerde belirgin bir kırık olmadığını ayağında küçük çatlaklar olduğunu belirterek, "Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.
"BARİZ BİR KIRIK YOK"
Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada da, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.
Geçen yıl Aralık ayında, 78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Biden'ın kolesterolünü sağlıklı seviyelerde tutmak için statin aldığını açıklayan bir doktor raporu yayınlanmıştı. Ancak doktoru Biden'ı "sağlıklı, güçlü" ve "Başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun" olarak nitelendirmişti.
Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor. Biden çifti Beyaz Saray'a getirmek için bir de kedi almayı planladıklarını belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!