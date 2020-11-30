Trump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı!

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, köpeği ile oynarken ayağını burktuğunun açıklamasının üzerine ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Başkan Trump, Twitter hesabından Biden'ın haberini alıntıladığı paylaşımına "Geçmiş olsun!" yorumunu ekledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Joe Biden'ın sağ ayağında bir burkulma yaşadığını, ilk röntgenlerde belirgin bir kırık olmadığını ayağında küçük çatlaklar olduğunu belirterek, "Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

"BARİZ BİR KIRIK YOK"

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada da, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

Geçen yıl Aralık ayında, 78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Biden'ın kolesterolünü sağlıklı seviyelerde tutmak için statin aldığını açıklayan bir doktor raporu yayınlanmıştı. Ancak doktoru Biden'ı "sağlıklı, güçlü" ve "Başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun" olarak nitelendirmişti.

Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor. Biden çifti Beyaz Saray'a getirmek için bir de kedi almayı planladıklarını belirtmişti.