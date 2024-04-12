ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nden çalışanlarına seyahat yasağı

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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son derece dikkatli olunması bakımından, ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; ABD büyükelçilik çalışanlarının, kişisel seyahat için bu üç şehir arasında geçiş yapmasına izin verildiği belirtilen açıklamada, "Son zamanlardaki güvenlik olaylarına yanıt olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın ABD Büyükelçiliği, ABD hükümeti çalışanlarını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir." ifadesi kullanıldı.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.