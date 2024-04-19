ABD'nin İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışı hazırlığında olduğu öne sürüldü

ABD'nin İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışı hazırlığında olduğu öne sürüldü

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ABD merkezli Wall Street Journal, Biden yönetiminin İsrail için tank mühimmatı, askeri araçlar ve havan mermileri de dahil olmak üzere 1 milyar doları aşan büyüklükte bir yeni silah anlaşması yapmayı düşündüğünü paylaştı.

Gazete, bilgiyi ABD'li yetkililerden aldığını bildirdi.

Biden yönetimi İsrail'e, göreve fiilen başladığı 2021 yılında 4.1, 2022'de 4.8 ve geçtiğimiz yıl 3.6 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ise Beyaz Saray'ın Tel Aviv'e 18 milyar dolarlık bir paket içinde 50 adet F-15 satmaya yeşil ışık yaktığı bildirilmişti.