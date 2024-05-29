ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele 'dalgalar' nedeniyle dağıldı

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ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için ABD ordusu tarafından inşa ettiği geçici iskele, dalgalar nedeniyle hasar gördü. Yetkililer, onarılmasının en az bir hafta süreceğini bildirdi.

İskelenin geçit kısmının koptuğu ve yerine yerleştirilmeden önce onarılması gerektiği bildirildi.

İnsani yardım örgütleri, Gazze'deki Filistinlilere ulaşan yardım miktarının, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olanın sadece bir kısmı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

İlk olarak Mart ayında ABD'li yetkililer tarafından duyurulan iskele iki ana bileşenden oluşuyor: Çelik segmentlerden oluşan büyük bir yüzer rıhtım ve iki şeritli, 548m uzunluğunda bir geçit.

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Salı günü Pentagon, geçidin bir kısmının dalgalar nedeniyle hasar alarak koptuğunu doğruladı.

PARÇA İSRAİL'DE TAMİR EDİLECEK Gazze'nin kıyı şeridine bağlı olan parçanın, geçide yeniden bağlanıp faaliyete geçebilmesi için sökülmesi ve tamir edilmek üzere İsrail'in Aşod limanına götürülmesi gerekecek. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh'e göre iskele önümüzdeki iki gün içinde İsrail donanmasının yardımıyla kaldırılacak. Singh onarımın bir haftadan fazla süreceğini de sözlerine ekledi. Singh, bölgedeki hava koşullarının iskelenin konuşlandırılması için 'en uygun ortamı' yaratmadığını, ancak savunma yetkililerinin iskelenin yakında tekrar faaliyete geçeceğinden emin olduklarını söyledi. ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu eski savunma bakan yardımcısı ve Gazze iskelesi planında yer alan firmanın kurucularından Mick Mulroy, "Hava koşullarından kaynaklanan gecikmelerin zorluklar yaratması bekleniyordu. Ancak bu zorlukların üstesinden gelinebilir ve görevin kendisi de bu çabaya değer. İnsanlar çaresizce yardıma ihtiyaç duyuyor ve bu da yardım ulaştırmanın bir yolu" dedi. Geçen hafta da geçici limanın bir parçası şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu.