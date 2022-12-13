ABD'nin başkentinde toplu taşıma kararı

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ABD'de yapılan araştırmalar COVID-19 salgını büyükşehirler için toplu taşıma araçlarının işçiler için kritik olduğunu ve düşük sayılabilecek ücretlerin bile çalışanlar için bir yük olabileceğini ortaya koydu.

Fortune'ın haberine göre tam da bu nedenle, ülkenin başkentinde gelecek yaz başlamak üzere, vatandaşlara ücretsiz otobüs hakkı sunulmaya başlanacak.

Benzer şekilde, insanları araçlardan çok otobüslere yönlendirmek, trafik sıkışıklığını ve karbon ayak izini azaltmak da çalışmanın ana nedenleri arasında yer alıyor.

Los Angeles, Kansas, Missouri dahil olmak üzere pek çok şehir, insan temasını en aza indirmek ve başka seyahat seçeneği olmayan sakinlerin hastane, market ve ofislere ulaşmasını sağlamak için pandeminin zirvesinde bazı ulaşım araçlarından ücret almayı askıya almıştı. Ancak Washington DC'nin kalıcı planı açık ara en büyük çalışma olacak.

1 Temmuz'dan itibaren şehir sınırları içinde otobüslere binen yolcular için 2 dolarlık ücretten feragat edilecek. Geçen hafta planı oybirliğiyle kabul edilen kararın yanısıra gece hayatında çalışanlara da destek amacıyla, şehir merkezindeki 12 ana güzergahta otobüs hizmetinin 24 saate çıkarılması da onaylandı.

Yolculukları daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için yıllık yatırımlara ayrılan 10 milyon dolarlık yeni bir fon da onaylandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.