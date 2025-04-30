ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack, Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara Büyükelçisi olarak atadığı yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu'nda, Barrack'a ilişkin oylama yapıldı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

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Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

BARRACK'IN ADAYLIĞINI 'SAYGIN VE DENEYİM SAHİBİ' SÖZLERİYLE DUYURMUŞTU

Aralık ayında Barrack'ın adaylığını açıklayan ABD Başkan Trump, Barrack’ın 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönettiğini söylemiş ve "Kendisi hem siyasi çevrelerde hem de iş çevrelerinde geniş düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir" ifadelerini kullanmıştı.

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TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı. TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN REKLAM Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ve Trump için bağış toplayan Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasadışı temsilcisi olarak hareket etmek, adaleti engellemek, etki ajanlığı ve federal ajanlara yalan söylemekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti. Barrack duruşma sırasında kendi savunmasını yapmış ve Trump yönetiminin Orta Doğu politikasını daha olumlu bir yöne çekmeye çalıştığını söylemişti. Özel sermaye yatırımcısı olan Barrack, Trump'ın 'yakın dostu' ve 2016 Başkanlık kampanyasında danışmanlık yapmış bir isim. Eylül 2011 itibariyle Barrack, tahmini 1,1 milyar ABD doları servetiyle dünyanın en zengin 833., Amerika Birleşik Devletleri'nin ise en zengin 375. kişisiydi.