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        Haberler Dünya ABD, NATO'nun Polonya'daki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını yaptı | Dış Haberler

        ABD, NATO'nun Polonya'daki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını yaptı

        Polonya'nın Powidz kasabasındaki NATO depolama tesisi, "en önemlilerinden biri" olarak görülüyor. Washington, NATO'nun doğu sınırını kuvvetlendirme çalışmaları kapsamında tesise ilk kez tank ve zırhlı araç gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:58
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        ABD'den Polonya'ya ilk sevkiyat
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        ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi.

        "Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi.

        Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

        Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

        Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Nato
        #ABD
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