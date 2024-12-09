Ocak ayında ABD'nin yeni Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump, Fed ve Fed Başkanı Jarome Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İkili arasında yaşanan gerginlik ve istifa polemiği daha önce de medyada yankı bulmuştu. Son olarak, Trump'ın yaptığı açıklamalarla istifa konusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell istifa mı edecek? İşte, detaylar...