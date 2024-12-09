Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jarome Powell istifa mı edecek? Powell ve Donald Trump arasında neler oldu, istifa polemiği nedir?

        İstifa polemiği: Fed Başkanı Jarome Powell ile Donald Trump arasında neler oluyor?

        Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Jarome Powell arasındaki gerilim gündeme gelmişti. Bunun üzerine Powell, Trump'ın istifa talebini reddedeceğini ve kendisinin veya diğer Fed valilerinin görev süreleri dolmadan görevden alınmasının 'yasalarca izin verilmediğini' söylemişti. Peki, Trump ve Powell arasında neler oluyor, Powell istifa mı edecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ocak ayında ABD'nin yeni Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump, Fed ve Fed Başkanı Jarome Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İkili arasında yaşanan gerginlik ve istifa polemiği daha önce de medyada yankı bulmuştu. Son olarak, Trump'ın yaptığı açıklamalarla istifa konusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell istifa mı edecek? İşte, detaylar...

        • 2

          JAROME POWELL FED BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN AYRILIYOR MU?

          Ocak ayında görevi devralacak olan Donald Trump, NBC News'in 'Meet the Press with Kristen Welker' programında, Fed ve Fed Başkanı Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

          Trump, görev süresi 2026'da sona erecek olan Powell'ı görevden almak isteyip istemediğine ilişkin soruya "Hayır, öyle düşünmüyorum. Öyle bir şey göremiyorum" dedi.

        • 3

          Trump, geçmişte faiz oranları konusunda tartıştığı Powell'ın sessiz bir şekilde istifa edeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Trump, Welker'a "Sanırım ona bunu söyleseydim yapardı. Ama eğer ondan bunu rica etseydim muhtemelen yapmazdı" dedi.

        • 4

          POWELL VE TRUMP ARASINDA NELER OLDU?

          Trump , 2018'in başlarında Powell'i kendisi Fed başkanlığına atamıştı. Trump ile Powell arasındaki ilişki, Trump'ın göreve geldiği ilk dönemde Fed'e ve Fed Başkanı'na sık sık saldırmasıyla bozulmuştu. Trump, 2018'in sonlarında Powell'ı görevden almaya çalışmayı özel olarak görüşse de bu gerçekleşmemişti. Trump ayrıca 2020'nin başlarında COVID-19 salgınının başlangıcında Powell'ı eleştirerek , Powell'ın birçok kötü karar aldığını ve onu görevden alma hakkı olduğunu savunmuştu. Biden ise Powell'ı mevcut dönemine yeniden atama kararı almıştı.

        • 5

          Trump, bu yılın başlarında seçimler öncesinde Fed'in kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Habertürk Anasayfa