ABD medyası yazdı: İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta

Ancak ABD medyasında göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'de Hamas'a karşı savaşında yeni bir aşamaya geçiyor ve hedeflerinin değiştiğine dair işaretler var.

İsrail aralarında bazı üst düzey üyelerin de bulunduğu binlerce Hamas üyesini öldürdüğünü ve grubun bölge altındaki geniş tünel ağının bazı kısımlarını parçaladığını iddia ediyor. Ancak ABD medyasına göre zorluklar devam ediyor ve savaşın sonunu görmek çok uzak.

Fakat uluslararası baskı arttıkça, somut zaferlere işaret etmeye istekli bir başbakan olan Netanyahu'ya yönelik iç huzursuzluğun artabileceği uyarısında bulunuluyor. İsrail'in karşı karşıya olduğu temel soruları özetleyen Saab "Zamana karşı bir yarış var. Bu taktiksel başarının bedeli ne olacak ve İsraillilerin daha fazla uluslararası öfkeye maruz kalmadan bu taktiksel başarıyı elde etmek için ne kadar zamana ihtiyacı var? Asıl soru bu" açıklamasında bulundu.

23 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi Cuma günü CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de 25 rehinenin öldüğüne ve hâlâ tutulduğuna inandığını söyledi. Geçen yıl Hamas saldırısında kalan 107 rehinenin hâlâ hayatta olduğu sanılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı ise savaşın başlamasından bu yana bölgede yaklaşık 23 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık ölen veya yaralananların yaklaşık %70'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

İsrail Demokrasi Enstitüsü Başkanı Yohannan Plesner CNN'e "İlk günden itibaren açık bir eşitsizlik vardı. Savaş hedeflerine ve IDF'e destek vardı ancak İsrail hükümetine olan güven tüm zamanların en düşük seviyesinde. Çok büyük bir uçurum var" diyerek İsrail hedeflerinden uzakta olmakla beraber hükümete desteğin artık çok daha düşük olduğunu ve Netanyahu için zor günlerin kapıda olduğunu ifade etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.