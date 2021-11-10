Beklenen haber geldi! COVID mücadelesinde DH1047 umudu

HABERTURK.COM

ABD'li araştırmacılar, insanları COVID-19'dan, varyantlarından ve diğer koronavirüs türlerinden koruyabilecek bir antikor keşfetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, DH1047 antikoru, virüsün hücrelerine bağlanarak ve onları nötralize ederek, çoğalmalarını önlüyor. Antikorun hem enfeksiyonu önlediği hem de halihazırda Covid bulaşmış bir kişinin tedavisine yardımcı olmada etkili olduğu aktarıldı.

"GELECEKTEKİ VİRÜS SALGINLARIYLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABİLİR"

Kuzey Carolina Üniversitesi - Chapel Hill (UNC) ve Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir keşif gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Barton Haynes yaptığı açıklamada, DH1047 antikorunun mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Diğer koronavirüsler doğal hayvan konaklarından insanlara sıçrarsa, gelecekteki salgınlar için de kullanılabilir" dedi.

2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, bin 700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti. Bu havuzdan hem Covid hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına yol açan bir virüs olan SARS'a bağlanabilen 50 hücre tespit edildiği belirtildi. DH1047 antikorunun etkili olduğu, hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabildiği kaydedildi.